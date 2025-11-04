Место массового ДТП со скорой в Москве попало в кадр На юге Москвы автомобиль скорой помощи попал в массовое ДТП

В Москве на Липецкой улице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Агентство "Москва"». Водитель реанимационного автомобиля получил травмы в результате столкновения с легковой машиной.

Также в сети появились видеокадры с места аварии. На записи виден транспорт медицинских служб, стоящий на проезжей части. У машины скорой помощи серьезно поврежден кузов и разбит бампер. Также видно, что при столкновении автомобильные детали разлетелись по дороге. Рядом находится белая легковая машина, которая также получила значительные повреждения.

