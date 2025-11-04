Место массового ДТП со скорой в Москве попало в кадр

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:49

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва‭»

В Москве на Липецкой улице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Агентство "Москва"». Водитель реанимационного автомобиля получил травмы в результате столкновения с легковой машиной.

Также в сети появились видеокадры с места аварии. На записи виден транспорт медицинских служб, стоящий на проезжей части. У машины скорой помощи серьезно поврежден кузов и разбит бампер. Также видно, что при столкновении автомобильные детали разлетелись по дороге. Рядом находится белая легковая машина, которая также получила значительные повреждения.

Ранее в Куйтунском районе Приангарья столкнулись четыре грузовых автомобиля, что привело к гибели трех водителей. Еще один человек был доставлен в больницу. Предполагается, что причиной мог стать занос одного из грузовиков на заснеженной трассе или плохая видимость из-за непогоды.

Под Волгодонском в Ростовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находилась детская хоккейная команда. Микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковом транспорте, а юные хоккеисты не пострадали.

