Две россиянки не могут попасть в Германию на похороны деда SHOT: посольство Германии отказало семье из РФ в срочной визе на похороны деда

Семья из Москвы не может вылететь в Германию на похороны дедушки из-за проволочек с оформлением гуманитарной визы, рассказала Telegram-каналу SHOT внучка умершего по имени Александра. По ее словам, сначала немецкое посольство затянуло процесс на пять дней, а затем и вовсе отказало в выдаче документа, потребовав перепройти процедуру дактилоскопии.

Девушка отметила, что ее дед Сергей много лет назад после развода уехал в Германию. Там он женился во второй раз и жил в городе Бад-Херренальб. В последние пять лет 76-летний мужчина страдал деменцией и находился в доме престарелых. Его дочь и внучка в последний раз навещали его в прошлом году — именно тогда у них закончилась виза.

На прошлой неделе пенсионеру стало хуже и он скончался. Родственницы собрали все необходимые документы для оформления срочной гуманитарной визы, но в посольстве ФРГ им заявили, что визы не выдадут без повторной сдачи отпечатков пальцев. Похороны назначены на 6 ноября, однако в дипмиссии отметили, что пересдача отпечатков займет от семи до 10 дней.

