В здании Верховного суда прогремел мощнейший взрыв

В результате взрыва газового баллона в здании Верховного суда Пакистана в Исламабаде пострадало не менее 15 человек, сообщает NDTV. Двое из них находятся в критическом состоянии. ЧП случилось в подвале, где расположена столовая суда. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа из баллона.

Взрыв произошел в 10:55 по местному времени во время проведения ремонтных работ систем кондиционирования. После этого все сотрудники учреждения были эвакуированы.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за баллона со строительным газом, который применяют для монтажа натяжных потолков, произошел взрыв в многоквартирном доме. Сообщается, что он вызвал возгорание.

До этого в Санкт-Петербурге в одной из квартир на Торфяной дороге произошел взрыв баллона со сжатым воздухом. Владелец жилья пояснил, что хранил это приспособление для чистки электронных приборов на своем балконе. В результате инцидента в квартире было выбито окно, но сведений о пострадавших не поступало.

Две пожилые женщины едва не погибли при взрыве газового баллона в поселке Залари Иркутской области. Во время приготовления завтрака у них сорвало шланг от баллона, а перекрыть вентиль они не смогли. Попытка вынести баллон наружу закончилась хлопком и пожаром, который уничтожил 54 кв. м жилой площади. Женщины спаслись, выбравшись через окно.