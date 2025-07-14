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14 июля 2025 в 08:55

В Петербурге ночью прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге взорвался баллон на балконе многоэтажного дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одной из квартир многоэтажного дома в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, сообщает РЕН ТВ. По словам владельца жилья, у него на балконе сдетонировал баллон со сжатым воздухом.

Он рассказал, что держал приспособление дома, чтобы чистить электронные приборы. Инцидент произошел в доме № 17/4 на Торфяной дороге. В результате взрыва в квартире оказалось выбито окно. О пострадавших информации нет.

Ранее стало известно, что при взрыве в пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области разрушены три квартиры. ЧП, как отмечается, произошло из-за утечки газа. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

В квартире, где произошел взрыв, начался пожар. Очевидцы рассказали, что у дома повреждена крыша. Взрыв произошел в доме на улице Космонавтов.

До этого в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле.

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