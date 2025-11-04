Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 11:20

В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белоруссии арестован 26-летний водитель, виновный в смертельном ДТП под Минском, заявили в Следственном комитете республики. В результате происшествия погибла семья из России. Сотрудники СК выяснили, что задержанный двигался на автомобиле Mercedes со скоростью 182 км/ч. При этом по участку дороги было разрешено ехать со скоростью не выше 90 км/ч. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что водитель был в состоянии опьянения.

Следователи выяснили, что Mercedes двигался со скоростью 182 км/ч при максимально допустимой — 90, а концентрация этилового спирта в крови водителя превысила 2,7 промилле, — сказали в СК РБ.

Инцидент произошел рано утром 28 июня на автодороге М2 в направлении национального аэропорта Минск. Водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с такси Skoda, которое от удара отбросило на дорожное ограждение. В результате аварии погибли четыре пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 7 и 13 лет. Российская семья направлялась в аэропорт. Водитель такси получил травмы.

В Куйтунском районе Иркутской области ранее произошло столкновение четырех грузовиков на 1581-м километре автодороги. В результате аварии погибли три водителя, еще один человек был госпитализирован.

