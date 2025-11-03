Граница Белоруссии превратилась в стоянку из-за огромной очереди Очередь авто на выезд из Белоруссии увеличилась в шесть раз

Очередь легковых автомобилей на выезд из Белоруссии через пункт пропуска «Брест» в Польшу увеличилась в шесть раз после закрытия литовской границы, заявила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии. Если неделю назад в очереди ожидали 300-400 автомобилей, то сейчас их количество превысило 2500. На польском направлении через пункт «Козловичи» ожидают выезда 2100 грузовых автомобилей, а на латвийском через «Григоровщины» — 520 грузовиков.

Грузовые транспортные средства, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на польское и латвийское направления, где в первые несколько суток после закрытия литовского наблюдался рост очередей, — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что после принятия Белоруссией ответных мер, разрешивших литовским грузовикам следовать только через белорусско-литовский участок границы, ситуация нормализовалась. Количество транспортных средств, ожидающих выезда в Польшу и Латвию, стабилизировалось на характерных для текущего периода показателях.

Ранее стало известно, что Литва приостанавливает работу пункта пропуска «Шальчининкай — Бенякони» на границе с Белоруссией до 30 ноября. Одновременно на другом переходе «Медининкай — Каменный Лог» вводится ограниченный режим функционирования. Через него разрешено пересекать границу владельцам упрощенных транзитных документов, следующим в Калининградскую область и обратно. Также право проезда предоставлено гражданам Литвы и членам их семей, иностранцам с действующим видом на жительство в республике.