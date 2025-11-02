Продюсер «Некрокомиккона» стал фигурантом уголовного дела

В отношении продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова возбудили уголовное дело о подделке документов, сообщает «Фонтанка». Полиция задержала мужчину за нарушение миграционного законодательства во время подготовки мероприятия.

По данным издания, дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование или хранение поддельных документов). Санкция статьи предусматривает до года лишения свободы.

Как утверждает следствие, гражданин Казахстана Самсонов 31 октября предъявил сотруднику полиции миграционную карту с продленным сроком пребывания до 1 мая 2026 года. Экспертиза установила, что оттиск печати на документе не совпадает с официальными образцами.

Ранее Самсонова задержали после отказа администрации Красногвардейского района согласовать мероприятие из-за «непонимания его сути» и подозрений в сатанизме (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Полиция и Росгвардия прервали монтаж сцены, а Самсонова доставили в отделение для проверки документов.

Позднее организаторы фестиваля «Некрокомиккон» объявили о его отмене после многочисленных жалоб православных активистов. Активисты возмущались фотографиями с прошлых мероприятий, где были зафиксированы перевернутые кресты, костюмы с рогами и, по их мнению, пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).