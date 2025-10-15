Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:54

Мать и дочь съели подаренный на день рождения торт и умерли

В Бразилии мать и дочь отравились подаренным тортом и умерли в больнице

Жительница Сан-Паулу в Бразилии Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо умерли после того, как съели подаренный на день рождения торт, сообщает издание Metro. По его информации, гостинец привез знакомый семьи. Предполагается, что торт был отравлен.

Мать и дочь умерли после того, как съели, предположительно, отравленный торт. Полиция Бразилии требует ареста подозреваемого, — говорится в публикации.

Уточняется, что сперва Ана Мария почувствовала себя плохо и попала в больницу. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через некоторое время кусок торта съела дочь, которой также резко стало плохо. Вскоре обе женщины скончались. Анализ выявил в их организме наличие пестицидов.

Ранее в Санкт-Петербурге двое супругов пополнили список жертв массового отравления суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области. Погибшими оказались 55-летняя Елена и 46-летний Евгений. В квартире также были найдены пятилитровая канистра и бутылка с неизвестным алкоголем объемом 1,5 литра.

