Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:54

Столкновение лодки и баржи на Ямале обернулось жертвами

В ЯНАО двое погибли и один пропал без вести при столкновении лодки и баржи

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Столкновение лодки и баржи произошло на реке Обь вблизи поселка Панаевск в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Жертвами аварии стали два человека, еще один пропал без вести.

По предварительным данным, днем 15 октября 2025 года на реке Обь вблизи поселка Панаевск в Ямальском районе ЯНАО баржа столкнулась с лодкой с тремя людьми на борту. Лодка затонула, и два человека утонули, один пассажир пропал без вести, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что проводится доследственная проверка о нарушении правил судоходства. На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в США на скамье подсудимых оказался житель Северной Каролины, который во время катания на яхте в состоянии опьянения смертельно травмировал 10-летнюю девочку. Пятиклассницу спасти не удалось. Мужчина отдыхал на воде вместе с возлюбленной и друзьями.

Ямал
ЯНАО
лодки
судна
аварии
столкновения
погибшие
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.