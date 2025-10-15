Столкновение лодки и баржи на Ямале обернулось жертвами В ЯНАО двое погибли и один пропал без вести при столкновении лодки и баржи

Столкновение лодки и баржи произошло на реке Обь вблизи поселка Панаевск в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Жертвами аварии стали два человека, еще один пропал без вести.

По предварительным данным, днем 15 октября 2025 года на реке Обь вблизи поселка Панаевск в Ямальском районе ЯНАО баржа столкнулась с лодкой с тремя людьми на борту. Лодка затонула, и два человека утонули, один пассажир пропал без вести, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что проводится доследственная проверка о нарушении правил судоходства. На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в США на скамье подсудимых оказался житель Северной Каролины, который во время катания на яхте в состоянии опьянения смертельно травмировал 10-летнюю девочку. Пятиклассницу спасти не удалось. Мужчина отдыхал на воде вместе с возлюбленной и друзьями.