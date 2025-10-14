Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:14

Пьяный мужчина разрубил винтом яхты 10-летнюю девочку

В Северной Каролине пьяный капитан яхты смертельно травмировал винтом ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США на скамье подсудимых оказался житель Северной Каролины, который во время катания на яхте в состоянии опьянения смертельно травмировал 10-летнюю девочку, сообщает Daily Mail. Пятиклассницу спасти не удалось. Мужчина отдыхал на воде вместе с возлюбленной и друзьями.

Квинтен Кайт вместе с 56-летней Анной Флэниган, с которой встречался, и еще пятью приятелями катался по озеру. В какой-то момент Кайт не справился с управлением и протаранил лодку, в которой находились пятиклассница Бруклин Мэй Кэрролл, ее подруга и родители девочек.

В результате происшествия девочка попала под винт и получила смертельные травмы. Мать подруги потерпевшей лишилась ноги. Следствие установило, что Кайт управлял судном в состоянии сильного опьянения.

После столкновения мужчина не остановился и продолжил движение, затем велел пассажирам выбросить банки из-под спиртного за борт. Его задержали в тот же день. Спустя три дня арестовали Флэниган, которую следователи считают подстрекательницей. Они полагают, что именно она уговаривала Кайта сесть за штурвал пьяным.

Ранее у острова Сейли в Финляндии столкнулись парусная лодка и гоночная яхта. В результате инцидента погиб один человек, еще пятеро получили ранения. По данным финской береговой охраны, на двух судах находились восемь человек. Среди пострадавших был ребенок, отделавшийся легкими травмами.

