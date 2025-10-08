Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры

Бразильская блогерша и стилист Джуниор Дутра умерла после популярной косметической процедуры «лисьи глазки», передает People. Она не смогла справиться с возникшими осложнениями после вмешательства.

В марте Дутра перенесла операцию у хирурга Фернандо Гарби. В сентябре она сообщила о возникших осложнениях, среди которых была инфекция.

В октябре Джуниор Дутра почувствовала себя плохо и начала испытывать трудности с дыханием. Ее срочно госпитализировали, но после этого она не вернулась домой. Перед тем как оказаться в больнице, Дутра обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку действий хирурга, который проводил ее операцию. Защитник врача Гарби отвергает обвинения в адрес медика.

Ранее девушка скончалась на Бали, после того, как несколько месяцев придерживалась диеты, состоящей исключительно из фруктов. Это привело к истощению. В 2024 году погибшая переехала на остров, вскоре ее состояние резко ухудшилось. Сотрудники отеля заметили, что девушка почти не могла ходить, однако она отказывалась обращаться к врачам.