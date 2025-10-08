Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 19:20

Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры

Блогерша Джуниор Дутра умерла из-за осложнений после процедуры «лисьи глазки»

Джуниор Дутра Джуниор Дутра Фото: Социальные сети

Бразильская блогерша и стилист Джуниор Дутра умерла после популярной косметической процедуры «лисьи глазки», передает People. Она не смогла справиться с возникшими осложнениями после вмешательства.

В марте Дутра перенесла операцию у хирурга Фернандо Гарби. В сентябре она сообщила о возникших осложнениях, среди которых была инфекция.

В октябре Джуниор Дутра почувствовала себя плохо и начала испытывать трудности с дыханием. Ее срочно госпитализировали, но после этого она не вернулась домой. Перед тем как оказаться в больнице, Дутра обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку действий хирурга, который проводил ее операцию. Защитник врача Гарби отвергает обвинения в адрес медика.

Ранее девушка скончалась на Бали, после того, как несколько месяцев придерживалась диеты, состоящей исключительно из фруктов. Это привело к истощению. В 2024 году погибшая переехала на остров, вскоре ее состояние резко ухудшилось. Сотрудники отеля заметили, что девушка почти не могла ходить, однако она отказывалась обращаться к врачам.

Бразилия
блогеры
смерти
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зенит» хочет 77,4 млн рублей с клуба-банкрота
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками шокировал жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.