06 октября 2025 в 18:15

113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира

Старейший мужчина планеты Жуан Нету отметил 113-й день рождения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Старейший в мире мужчина Жуан Маринью Нету из Бразилии отметил 113-й день рождения, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса. Эту дату долгожитель отпраздновал в окружении своей большой семьи.

Маринью Нету родился в бразильской семье фермеров в 1912 году. У него шесть детей, 22 внука, 15 правнуков и три праправнука. Предыдущим долгожителем был британец Джон Тиннисвуд, он умер в ноябре 2024 года на 113-м году жизни.

Жуан считает, что секрет долгой жизни заключается в том, чтобы окружать себя хорошими людьми и держать близких рядом. По данным на 1 октября, Жуан стал 26-м самым пожилым человеком в истории.

Ранее во время встречи с королем Карлом III 116-летняя жительница Великобритании Этель Кейтерхэм вспомнила о его юношеской популярности у девушек и рассказала, что все девушки хотели выйти за него замуж. В ответ Карл III рассмеялся, добавив: «Ну да, по крайней мере, то, что от него осталось». Кейтерхэм родилась 21 августа 1909 года. Она застала царствование наследника королевы Виктории — Эдуарда VII. У Кейтерхэм три внучки и пять правнуков. В апреле текущего года она признана старейшим человеком на планете.

рекорды
Бразилия
Книга рекордов Гиннесса
праздники
