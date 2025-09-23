«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 сентября 2025 в 09:52

Старейшая женщина мира рассказала Карлу III о его популярности у девушек

Старейшая женщина мира Кейтерхэм рассмешила короля Великобритании

Во время встречи с королем Карлом III 116-летняя жительница Великобритании Этель Кейтерхэм вспомнила о его юношеской популярности у девушек, сообщает BBC News. Монарх рассмеялся от услышанного.

Кейтерхэм призналась, что готова отказаться от торжества по случаю своего дня рождения ради встречи с королем. Карл III исполнил ее желание. В ходе встречи женщина рассказала королю, что все девушки хотели выйти за него замуж. Ей напомнила об этом одна из внучек Кейт Хендерсон.

Ты на днях говорила, что принц Чарльз был таким красивым. Все девушки были в него влюблены. Настоящий принц — а теперь король, — сказала Хендерсон.

В ответ Карл III рассмеялся, добавив: «Ну да, по крайней мере, то, что от него осталось».

Кейтерхэм родилась 21 августа 1909 года. Она застала царствование наследника королевы Виктории — Эдуарда VII. У Кейтерхэм три внучки и пять правнуков. В апреле она текущего года она признана старейшим человеком на планете.

Ранее ветеран ВМС США из Калифорнии Джимми Эрнандес отметил 100-летие прыжком с парашютом. Юбиляр признался, что секрет его долголетия — ежедневная стопка текилы, выпитая на рассвете. За экстремальным полетом американца наблюдали его родственники, включая 91-летнюю супругу. Эрнандес участвовал во Второй мировой войне. У долгожителя всего 12 детей и порядка 120 потомков.

Карл III
королевская семья
Великобритания
долгожители
