Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня

В московском парке едва не изнасиловали девушку, под Клином нашли полумертвого зацепера, в Санкт-Петербурге на глазах у 10-летней дочери убили известного архитектора — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Самарский грабитель стал насильником в Москве

В Рязани поймали 22-летнего уроженца Самарской области, который напал на девушку в столичном парке. Недавно вышедший на свободу Дмитрий Шепетуха приехал в Москву и попытался изнасиловать гражданку, которая ранним утром 7 октября бегала в Лефортовском парке.

Шепетуха освободился в апреле 2024 года из ИК-10 Самарской области. У него несколько судимостей: две — по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц», две — за грабеж. Сейчас ему предъявлено обвинение по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование». Дело находится на контроле столичного управления СКР.

Зацепер три дня лежал под забором

Офицер запаса Александр Грецкий и его товарищ Александр Ипатов нашли под забором у железной дороги в Подмосковье пропавшего три дня назад подростка. 14-летний юноша вместе с друзьями увлекался зацепингом и пропал во время одной такой вылазки.

Поначалу его друзья решили, что подросток скончался, слетев с состава, двигающегося со скоростью 160 км/ч, и решили никому об этом не рассказывать. Но ночью 6 октября Грецкий услышал крики у железной дороги под Клином.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я ничего не понял сначала. Подумал, что какой-то звереныш. И опять такой голос: „Мама“. Я туда побежал. <…> Я укутал его курткой, ноги ему обмотал кофтой. Он просил кушать, пить. Время было 03:50. Мы с ним песни пели, я его растирал, рассказывал, как мы потом с ним отдыхать будем, в ресторан обещал его сводить. Нужно было не давать ему уснуть. А он, видимо, согрелся, разомлел, успокоился — и глаза его стали закрываться. Мой друг в это время побежал встречать скорую», — рассказал Грецкий.

Подросток находится в тяжелом, но стабильном состоянии. У него множество переломов, и ему предстоит длительная реабилитация.

Убили архитектора

Утром 8 октября в Санкт-Петербурге был убит известный российский архитектор Александр Супоницкий. На глазах у 10-летней дочери мужчину убил сосед, с которым у него был конфликт.

Девочка побежала обратно домой. Спустя время на место выехали экстренные службы, а из апартаментов этажом ниже повалил дым.

Прибывшие сотрудники МЧС потушили выгоревший номер. Внутри нашелся стрелок, который покончил с собой.

Читайте также:

Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно

Увезли и накачали пивом с веществами: двое рецидивистов изнасиловали ребенка

Убийство по горячей цене: женщине показали фото «мертвого» мужа и задержали