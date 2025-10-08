Рэпер Vacio попал в реанимацию после падения с высоты

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) попал в реанимацию в Париже после того, как упал с высоты третьего этажа через стеклянную крышу, пишет Telegram-канал Mash. О случившемся рассказала знакомая исполнителя.

По предварительным данным, несчастный случай произошел прошлой ночью. Сейчас рэпер находится в критическом состоянии. Во Франции у него нет медицинской страховки, поэтому родственники намерены в скором времени открыть сбор средств на лечение.

Рэпер прославился после скандальной «голой» вечеринки телеведущий и блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии он появился в одном носке. Рэпера арестовали на 10 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Васильев уехал из страны, когда ему пришла повестка в военкомат.

Ранее во время представления мексиканского цирка Magic Time в Тисаюке акробат сорвался с высоты прямо на глазах у зрителей с детьми. Артист выступал без страховки и упал примерно с 10-метровой высоты. По данным местных властей, его состояние остается тяжелым, но стабильным.