07 октября 2025 в 20:22

В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей

Акробат цирка Magic Time в Мексике упал с высоты на глазах у зрителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Акробат мексиканского цирка Magic Time упал с высоты на глазах у зрителей с детьми. Инцидент произошел в Тисаюке, штат Идальго, передает Mirror.

Отмечается, что акробат выступал без страховки и рухнул с высоты около десяти метров. По информации местных властей, состояние артиста оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее в Германии во время циркового выступления разбилась воздушная гимнастка из Испании Марина Барсело. Она сорвалась с высоты около пяти метров. Инцидент произошел на глазах у сотни зрителей, среди которых были семьи с маленькими детьми. 27-летняя гимнастка погибла.

До этого индонезийский гимнаст умер в больнице после травмы, полученной на сборах в Пензе. Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов рассказал, что организация провела расследование обстоятельств случившегося. Он подчеркнул, что спортсмен не был готов к выполнению таких трюков.

Также итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли ввели в медикаментозную кому после падения во время универсиады в немецком Эссене. Он получил серьезную травму шеи.

Мексика
цирки
падения
гимнасты
