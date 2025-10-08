Экс-бойца UFC застрелили в пригороде Австралии

Бывший боец UFC Суман Мохтарян был убит в пригороде Сиднея Риверстоун, сообщает Daily Mail. По информации издания, 33-летний основатель спортзала Australian Top Team стал жертвой преднамеренного нападения — неизвестный открыл стрельбу и скрылся на красной Audi, которую позже нашли подожженной.

В материале говорится, что инцидент произошел 8 октября около 18:00 по местному времени. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили Мохтаряна с огнестрельными ранениями. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, спасти его не удалось.

Как отметил источник, это уже второе покушение на жизнь бойца. В феврале 2024 года на Мохтаряна напали около его спортзала — преступник, переодетый водителем доставки, выстрелил несколько раз, но тогда спортсмен выжил.

Ранее французский спортивный журналист Гийом Ди Грация скончался в возрасте 52 лет через два дня после несчастного случая на фестивале корриды в Лангладе. Трагедия произошла во время традиционного перегона быков по улицам города — камаргской церемонии абривадо.