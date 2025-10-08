Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 20:11

Названа сумма долга Коркунова перед кредиторами

Кредиторы бизнесмена Коркунова получат 609 млн рублей по мировому соглашению

Андрей Коркунов Андрей Коркунов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Долги бывшего владельца кондитерской фабрики «А.Коркунов» Андрея Коркунова на сумму более 609 млн рублей выплатит третье лицо ООО «Динамика» в рамках мирового соглашения, сообщается в определении арбитражного суда Москвы. Отмечается, что в рамках договоренностей инстанция прекратила производство по делу о банкротстве предпринимателя.

Утвердить мировое соглашение по делу № А40-82947/20-190-135 от 16 января 2025 года, заключенное между финансовым управляющим должника, представителем собрания кредиторов и третьим лицом ООО «Динамика», — гласит определение суда.

Из общей суммы задолженность перед Министерством имущественных отношений Татарстана составляет 564 млн рублей. Еще 1,1 млн рублей Коркунов должен АО «Анкор Банк сбережений». ООО «Юридическое агентство «Фемида» необходимо выплатить 5,7 тыс. рублей.

Ранее арбитражный суд Москвы постановил признать частную российскую космическую компанию SR Space банкротом. Холдинг до 2022 года назывался Success Rockets. Его в 2020 году основал предприниматель Олег Мансуров.

банкротства
суды
Москва
долги
