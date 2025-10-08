Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 20:47

Закрытие победных для РФ Игр стран СНГ в Азербайджане: самые яркие кадры

Россия победила на III Играх стран СНГ в Азербайджане

Церемония закрытия III Игр стран СНГ Церемония закрытия III Игр стран СНГ Фото: III CIS GAMES 2025

В Азербайджане завершились III Игры стран СНГ. Состязания прошли в семи городах — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 государств: России, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана.

Официальными талисманами состязаний были кавказские леопарды Бебир и Лейла, символизирующие скорость, грацию и мощь.

Сборная России выступила в 21 дисциплине из 23 и завоевала 130 золотых медалей. Также на счету команды 61 серебряная и 40 бронзовых наград. Всего российские спортсмены взяли 231 медаль и с большим отрывом победили в общем зачете. Больше всего золотых наград было завоевано в плавании — 36.

Второе место заняла команда Азербайджана, на счету которой 33 золотые, 56 серебряных и 95 бронзовых медалей. Белоруссия стала третьей. Атлеты из этой страны завоевали 32 золотые, 38 серебряных и 52 бронзовые медали.

Самые яркие фото с церемонии закрытия Игр стран СНГ — в галерее NEWS.ru.

Фото: III CIS GAMES 2025
Фото: III CIS GAMES 2025
Фото: III CIS GAMES 2025
Фото: III CIS GAMES 2025
Фото: III CIS GAMES 2025
Фото: III CIS GAMES 2025
Фото: III CIS GAMES 2025
Фото: III CIS GAMES 2025
Фото: III CIS GAMES 2025
