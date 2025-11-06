Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:00

Панжинский оценил конфликт между Устюговым и Большуновым

Панжинский: конфликт Большунова и Устюгова раздут

Александр Панжинский Александр Панжинский Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Вице-чемпион Олимпийских игр лыжник Александр Панжинский в разговоре с NEWS.ru заявил, что конфликт Александра Большунова и Сергея Устюгова раздут. Он уверен, что отношения между спортсменами если не дружеские, то в рамках приличия.

Ситуация не новая, она немножко растиражирована и раздута журналистами. Да, есть небольшой конфликт. Разный характер, разные группы, два лидера. Любой чемпион ревностно относится к любому претенденту на его место. Когда говорят, что лучший Большунов или Устюгов, их это цепляет. Они хотят побеждать, раззадоривают друг друга, наверное, иногда на излишних эмоциях. Может быть, их отношения не дружеские, но тем не менее они в рамках приличия, — сказал Панжинский.

Ранее он назвал главной проблемой российских лыжных гонок отсутствие баз в горах. Он отметил, что по этой причине спортсменам приходится проводить тренировочные сборы в Европе.

До этого Панжинский заявил, что призовые на российских стартах в сравнении выше, чем на мировых. Он отметил, что приравнять их довольно сложно.

лыжные гонки
спорт
спортсмены
Александр Большунов
