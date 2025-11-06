Раскрыта стратегия ВСУ при налете беспилотников на Волгоград

Атака украинских беспилотников на Волгоград могла быть комбинированной и проведена с территории сразу двух стран — России и Казахстана, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Эксперт не исключил, что агенты ВСУ передвигались на машинах, а после провокации скрылись.

Атака на Волгоград была, судя по всему, комбинированной. Вполне возможно, часть БПЛА прилетела из Казахстана, а остальные дроны — с территории России. В том регионе много степей, и агенты Украины могли запустить дроны с любого автотранспорта, который мог остановиться, запустить и уехать. Выявляются ячейки и вероятные точки запуска. Мы почти каждую неделю слышим о задержании агентов ВСУ и тех, кто финансирует украинскую армию. Это изменники Родины, они понесут длительное наказание, — считает Липовой.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.