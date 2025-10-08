«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане

В Азербайджане завершились III Игры стран СНГ. Сколько золотых медалей завоевали российские спортсмены, в каких командных дисциплинах победили, что о состязаниях рассказал замминистра спорта РФ Алексей Морозов — в материале NEWS.ru.

Как российские футболисты взяли золото на III Играх стран СНГ

Игры стран СНГ прошли с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. В состязаниях приняли участие спортсмены из 13 государств — Азербайджана, России, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана.

Юношеская сборная РФ до 15 лет под руководством Валентина Гаввы на групповой стадии сыграла вничью с Белоруссией (0:0). Для выхода в финал россиянам нужно было побеждать Узбекистан. После первого тайма подопечные Гаввы уступали 0:1, но во второй половине встречи показали характер и победили 2:1. Победный мяч был забит на 89-й минуте.

В финале сборная России встретилась с Азербайджаном и вновь отыгрывалась по ходу матча. В середине второго тайма счет был 2:0 в пользу соперника, но россияне забили три гола за пять минут и вырвали пробеду.

Гавва подчеркнул, что команда играла уверенно, но юным футболистам пока не хватает точности в завершающей стадии.

«Непередаваемые эмоции — вытащили игру, проигрывая 0:2. Это драгоценная победа для ребят. Они запомнят эти эмоции на всю жизнь. Мы счастливы», — сказал Гавва NEWS.ru.

По словам капитана сборной России Егора Шилкина, после пропущенного гола на первых минутах второго тайма игрокам не хватало характера, но затем они сумели его проявить. В перерыве он напомнил команде, как важно абстрагироваться от внешних мыслей и собраться ради победы.

«Команда справилась. В первом тайме контроль был за нами, второй начали не очень, но смогли переломить ход игры и выиграть», — рассказал Шилкин NEWS.ru.

Игрок сборной России по футболу и футболист Азербайджана на III Играх стран СНГ Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Как волейболисты и баскетболисты РФ завоевали золото на III Играх стран СНГ

Мужская сборная России по волейболу 2008–2009 годов рождения завоевала золото Игр. По ходу турнира команда Михаила Николаева переиграла Узбекистан со счетом 3:1, Азербайджан (3:0), Белоруссию (3:1) и Киргизию (3:0). Капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин заявил NEWS.ru, что взять золото было нелегко.

«Все команды высокого уровня, пришлось побороться с каждой. Любой коллектив мог преподнести сюрпризы», — сказал он.

Тренер национальной сборной России заявил NEWS.ru, что его подопечные приехали на соревнования за золотой медалью.

«Это была наша главная задача. Были определенные трудности. Все команды работают, прибавляют. Нам полезен и интересен такой опыт. Я уверен, что от этого турнира будет много пользы и ребята станут быстрее прогрессировать», — сказал Николаев.

Женская сборная России по волейболу 2010–2011 годов рождения по ходу турнира не уступила ни в одном сете и обыграла всех соперниц со счетом 3:0. На групповом этапе подопечные Александра Карикова оказалась сильнее Белоруссии и Киргизии. В полуфинале Россия прошла Узбекистан. В решающем матче команда снова обыграла Белоруссию и заняла первое место.

Золотые медали сборной России по волейболу на III Играх стран СНГ Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Сборная России по баскетболу 3×3 подтвердила статус фаворита в женских и мужских соревнованиях. В полуфинале девушки обыграли Белоруссию со счетом 21:15. В решающем матче россиянки встретились со сборной Азербайджана, которой проиграли на групповом этапе со счетом 18:19. Несмотря на громкую поддержку трибун, в финальной встрече им удалось взять реванш. Поединок закончился со счетом 19:13.

Соревнования оказались непростыми для российской команды, рассказала NEWS.ru баскетболистка Александра Бабкина. По ее словам, спортсменки были полностью сконцентрированы на играх.

«Спасибо девчонкам, за то, что так болели, болельщикам тоже, очень рада здесь быть», — сказала баскетболистка.

Женская сборная России по баскетболу победила на турнире за счет умения перетерпеть ключевые моменты матчей, заявила NEWS.ru главный тренер команды Олеся Абрамовская.

«Руки трясутся, слезы на глазах. Безумно горжусь девочками. Очень много было переломных моментов. Баскетболистки Азербайджана тоже умнички. Девочки бились за каждый мяч и возможность забить, но мои подопечные забили больше и оказались сильнее», — рассказала Абрамовская.

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 в полуфинале обыграла Узбекистан 18:9, а в решающем матче одолела Белоруссию 21:8. Тренер Алексей Жердев в разговоре с NEWS.ru отметил серьезную подготовку команды к III Играм СНГ. Он подчеркнул, что коллективы из Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана продемонстрировали заметный рост.

«Несмотря на результаты матча и то, что мы выигрывали с крупным отрывом, я бы не сказал, что этот турнир был легким для нас. Команда соперников оказала сильное сопротивление», — сказал Жердев.

Мужская сборная России по баскетболу на III Играх стран СНГ Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

В каких еще дисциплинах победили российские спортсмены

Россия завоевала больше всего золотых медалей в плавании — 36. В составе команды было восемь юношей 2009–2010 и пять девушек 2011–2012 годов рождения.

«Эмоции хорошие. Мне все нравится, бассейн хороший. Нас очень хорошо поддерживает национальная команда, это очень приятно. Видно, что они болеют. Атмосфера тоже нравится», — сказала NEWS.ru победительница заплыва на 400 метров вольным стилем Валерия Бражниченко.

Максим Старовойтов взял золото в заплыве на 200 метров баттерфляем.

«Посвящаю победу всей своей команде, потому что она болела за меня. Без нее я бы не смог так проплыть. Эмоции положительные, все устраивает и нравится. Очень хорошая атмосфера», — сказал Старовойтов NEWS.ru.

Победитель III Игр стран СНГ на дистанции 100 метров на спине Дмитрий Кравцов заявил NEWS.ru, что мечтает об олимпийском золоте, хочет попасть в состав основной сборной России и завоевывать медали международных турниров.

«Атмосфера боевая. Мы настроились позитивно. Всё прекрасно — город и люди. Огромное спасибо родителям, тренеру, всем, кто помогал и вкладывался», — сказал он.

Российские фехтовальщики Ярослав Борисов, Петр Тайченачев и Иван Новиков заняли весь пьедестал в турнире саблистов. Состязание прошло в юниорской возрастной категории. Всего на счету россиян семь золотых медалей.

Роман Селютин (слева) — участник мужской сборной России по шпаге на III Играх стран СНГ Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Победительница соревнований по фехтованию на шпагах среди женщин Таисия Ларькина рассказала NEWS.ru, что очень рада золоту. Она также отметила, что положительно оценила выступление в финале против соотечественницы Анастасии Забелиной, которую одолела со счетом 15:13.

Российские боксеры завоевали три золотые медали на Играх. В весовой категории до 46 килограммов среди девушек победу одержала Виктория Климова. Максим Соболев стал лучшим в дисциплине до 66 килограммов.

«Золото уезжает в Россию. Когда мне подняли руку, я был очень счастлив и рад, что у меня все получилось. Я горд за себя, за свою страну — на весь зал играл гимн России. Атмосфера даже лучше, чем на первенстве Европы», — заявил Соболев NEWS.ru. После финального поединка узбекский боксер Комронбек Хамдамов не стал пожимать руку россиянину.

Боксер Астемир Караев завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Он заявил NEWS.ru, что очень рад победе в финале.

«Непередаваемые эмоции. Слышал, как ребята меня поддерживали. Благодаря этому я победил. В голове были мысли, что нельзя проигрывать, надо отправить второе золото в Россию. В финале мне противостоял сильный соперник, но меня хватило на весь бой. Хочу посвятить победу родителям», — сказал Караев.

Российские боксеры получили хороший опыт, выступая на Играх стран СНГ, заявил NEWS.ru старший тренер национальной сборной Виктор Волков. По его словам, на этом турнире выступала экспериментальная команда, поэтому удалось взять только две золотые медали.

«Не хочу комментировать судейство. Все видели бои. Нам не стыдно ни за один поединок. Два золота, на наш взгляд, — маловато, но ребята получили хороший опыт. Здесь были спортсмены из Азии: Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Киргизии. Очень сильные команды, с которыми мы не так часто встречаемся. Померились силами. Мы как минимум не хуже, а где-то и лучше. По уровню соперников я бы оценил эти соревнования выше чемпионата Европы», — сказал Волков.

Астемир Караев, завоевавший золотую медаль на III Играх стран СНГ в весовой категории до 80 килограммов Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Российские каратисты завоевали одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали на III Играх стран СНГ. Тренер команды Наби Магомедов заявил NEWS.ru, что спортсмены выступили на четверку.

«Мы рассчитывали хотя бы на три золота, но чуть-чуть не повезло. Может быть, где-то с судейством или ребята не доработали. Выводы уже сделали», — сказал Магомедов.

Он отметил, что испытал особую гордость, когда на международных соревнованиях зазвучал гимн России. По словам Магомедова, этот момент стал для команды эмоциональной наградой за проделанную работу.

«Когда играл наш гимн, я был очень горд. Давно не слышал его на соревнованиях. Я испытал гордость за нашу великую Россию», — сказал Магомедов.

Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на соревнованиях. София Ильтерякова завоевала золото в многоборье. Она назвала своими кумирами сестер Дину и Арину Авериных. Кроме того, сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях.

«Здесь нереальная атмосфера. Спасибо всем болельщикам, всем, кто нас поддерживал — так тепло встретили. [Спасибо] всем тренерам, хореографам и врачам», — сказала одна из гимнасток.

Российские спортсменки смогли собраться в нужный момент и одержать победу, заявила NEWS.ru тренер Анна Епифанова. Она отметила, что исполнение элементов было не самым лучшим, но гимнастки стали сильнейшими.

София Ильтерякова завоевала золото многоборья на III Играх стран СНГ в личном первенстве Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Сколько золотых медалей завоевала сборная России на III Играх стран СНГ

Сборная России завоевала 130 золотых медалей на III Играх стран СНГ. На счету команды также 61 серебряная и 40 бронзовых наград. Российские спортсмены взяли 231 медаль и с большим отрывом победили в общем зачете.

Второе место заняла команда Азербайджана, на счету которой 33 золотые, 56 серебряных и 95 бронзовых медалей. Белоруссия стала третьей. Атлеты из этой страны завоевали 32 золотые, 38 серебряных и 52 бронзовые медали.

Что сказал замминистра спорта России Алексей Морозов о III Играх стран СНГ

Игры стран СНГ успешно сближают братские народы и укрепляют дружеские связи между спортсменами, заявил NEWS.ru заместитель министра спорта России Алексей Морозов. По его словам, российская делегация из 410 человек стала одной из самых многочисленных на соревнованиях в Азербайджане. Замминистра также высоко оценил организацию Игр и географический масштаб мероприятия, охватившего семь городов.

«Церемония [открытия] получилась очень интересная, рассказывающая историю развития Азербайджана. Все команды разъехались по семи городам, где проходили Игры. Это большая география, большой масштаб», — сказал Морозов.

Он отметил, что в некоторых дисциплинах, таких как плавание, Россия выставила сильнейших спортсменов. В тхэквондо и стрельбе из лука национальная команда проверила свои силы против лучших зарубежных соперников.

«Есть определенные задачи, но основная — получить опыт, сравнить свои результаты и достижения, то, что мы наработали у себя дома и показали на международной арене», — сказал Морозов.

Отвечая на вопрос о возвращении отечественных спортсменов в мировой спорт, замминистра подчеркнул, что восстановление Паралимпийского комитета РФ в правах по членству в Международном паралимпийском комитете станет хорошим примером для международных федераций. По его словам, Россия будет участвовать в предстоящих Играх БРИКС и ШОС под национальной символикой.

