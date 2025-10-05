«Непередаваемые эмоции»: российский боксер о победе на Играх стран СНГ

Российский боксер Астемир Караев, завоевавший золотую медаль на Играх стран СНГ в весовой категории до 80 килограммов, заявил NEWS.ru, что очень рад победить в финале. Его соперником был белорус Максим Румянцев. Караев отметил, что победил благодаря поддержке своей команды с трибун.

Непередаваемые эмоции. Очень рад победить. Слышал поддержку ребят. Благодаря этому я победил. В голове были мысли, что нельзя проигрывать, надо второе золото отправить в Россию. В финале был сильный соперник, меня хватило на весь бой. Победу хочу посвятить моим родителям, — сказал Караев.

Еще одно золото завоевал Максим Соболев. В финале весовой категории до 66 килограммов россиянин победил Комронбека Хамдамова из Узбекистана. После поражения он отказался пожимать руку Соболеву. Спортсмен заявил NEWS.ru, что его соперник, возможно, захотел проявить неуважение к нему. В то же время победитель отметил, что ему нравится атмосфера Игр стран СНГ.