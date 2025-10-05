Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 21:11

«Непередаваемые эмоции»: российский боксер о победе на Играх стран СНГ

Астемир Караев Астемир Караев Фото: III CIS GAMES 2025

Российский боксер Астемир Караев, завоевавший золотую медаль на Играх стран СНГ в весовой категории до 80 килограммов, заявил NEWS.ru, что очень рад победить в финале. Его соперником был белорус Максим Румянцев. Караев отметил, что победил благодаря поддержке своей команды с трибун.

Непередаваемые эмоции. Очень рад победить. Слышал поддержку ребят. Благодаря этому я победил. В голове были мысли, что нельзя проигрывать, надо второе золото отправить в Россию. В финале был сильный соперник, меня хватило на весь бой. Победу хочу посвятить моим родителям, — сказал Караев.

Еще одно золото завоевал Максим Соболев. В финале весовой категории до 66 килограммов россиянин победил Комронбека Хамдамова из Узбекистана. После поражения он отказался пожимать руку Соболеву. Спортсмен заявил NEWS.ru, что его соперник, возможно, захотел проявить неуважение к нему. В то же время победитель отметил, что ему нравится атмосфера Игр стран СНГ.

боксеры
рсосийские спортсмены
соревнования
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ повредили объекты электроснабжения в российском регионе
После громких взрывов белгородцы обнаружили отсутствие электричества и воды
Штраф за парковку в Перми: способы оплаты и процедура оспаривания
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ под Белгородом выросло до трех
На Украине отметили нулевую защиту газовой инфраструктуры еще с начала СВО
Во Франции устроили рокировку в экономическом и оборонном блоках
Трамп объяснил, когда будет готов к «полному уничтожению» ХАМАС
«Чтобы запутать»: Хегсет поддержал мемы о заказе пиццы в Пентагон
Защитник ЦСКА Круговой оценил дерби со «Спартаком»
Отключения света, котел в Покровске: новости СВО вечером 5 октября
Россияне завоевали более 100 золотых медалей на Играх стран СНГ
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область и ранили ребенка
Аэропорт Тамбова временно закрылся
Израиль сделал заявление в ответ на обвинения Греты Тунберг
«Непередаваемые эмоции»: российский боксер о победе на Играх стран СНГ
Эксперты указали на интересную тенденцию в ценах на столичное жилье
Стало известно, зачем на Украине пытались «мобилизовать» кота
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.