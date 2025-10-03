Российские фехтовальщики заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ

Российские фехтовальщики Ярослав Борисов, Петр Тайченачев и Иван Новиков заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ, которые проводятся в Азербайджане, сообщила пресс-служба Федерации фехтования РФ в своем Telegram-канале. Состязание прошло в юниорской возрастной категории.

Золото завоевал Ярослав Борисов, серебро — Петр Тайченачев, бронзу — Иван Новиков! — говорится в сообщении.

Ранее тренер юношеской сборной России U-15 Валентин Гавва после победы над Узбекистаном (2:1) на Играх стран СНГ отметил силу соперников. Кроме того, он выделил Белоруссию. Наставник отметил, что важно трезво оценивать свои возможности и помнить о более серьезных соперниках впереди. Он добавил, что его воспитанники рады участию в турнире.

До этого заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что Игры стран СНГ успешно сближают братские народы и укрепляют дружеские связи между спортсменами. По его словам, российская делегация из 410 человек стала одной из самых многочисленных на соревнованиях в Азербайджане.