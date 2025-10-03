Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 09:56

Российские фехтовальщики заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ

Российские фехтовальщики Ярослав Борисов, Петр Тайченачев и Иван Новиков Российские фехтовальщики Ярослав Борисов, Петр Тайченачев и Иван Новиков Фото: Flickr/III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Российские фехтовальщики Ярослав Борисов, Петр Тайченачев и Иван Новиков заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ, которые проводятся в Азербайджане, сообщила пресс-служба Федерации фехтования РФ в своем Telegram-канале. Состязание прошло в юниорской возрастной категории.

Золото завоевал Ярослав Борисов, серебро — Петр Тайченачев, бронзу — Иван Новиков!говорится в сообщении.

Ранее тренер юношеской сборной России U-15 Валентин Гавва после победы над Узбекистаном (2:1) на Играх стран СНГ отметил силу соперников. Кроме того, он выделил Белоруссию. Наставник отметил, что важно трезво оценивать свои возможности и помнить о более серьезных соперниках впереди. Он добавил, что его воспитанники рады участию в турнире.

До этого заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что Игры стран СНГ успешно сближают братские народы и укрепляют дружеские связи между спортсменами. По его словам, российская делегация из 410 человек стала одной из самых многочисленных на соревнованиях в Азербайджане.

Россия
Азербайджан
фехтование
спортсмены
медали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая супруга шеф-повара Константина Ивлева требует пересмотра алиментов
На Украине поставили крест на идее газовой независимости
В Москве нашли замену скандальной «Большой глине»
Названо имя жертвы задержанного миллиардера Сулейманова
Осудивший СВО рэпер купил «убитую» квартиру матери детей Дурова
Стали известны подробности о задержанном в Москве миллиардере-убийце
Число жертв тайфуна во Вьетнаме резко выросло
Легендарный тренер дал «Спартаку» ценный совет перед дерби с ЦСКА
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.