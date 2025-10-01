Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:16

Замминистра спорта России рассказал, сближают ли народы Игры стран СНГ

Замминистра спорта Морозов: Игры стран СНГ успешно сближают братские народы

Алексей Морозов Алексей Морозов Фото: NEWS.ru

Игры стран СНГ успешно сближают братские народы и укрепляют дружеские связи между спортсменами, заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, российская делегация из 410 человек стала одной из самых многочисленных на соревнованиях в Азербайджане, где отечественные спортсмены уже завоевали 68 медалей.

Это сближает наши братские народы. Это дает возможность ощутить серьезную конкуренцию у спортсменов, показать свои лучшие результаты, — отметил Морозов.

Замминистра в ходе беседы также высоко оценил организацию Игр и географический масштаб мероприятия, охватившего семь городов принимающей страны.

Церемония получилась очень интересная, рассказывающая историю развития Азербайджана. Все команды разъехались по семи городам проведения Игр. Это большая география, большой масштаб, — подчеркнул он.

Что касается медального плана, Морозов уточнил, что в некоторых дисциплинах, таких как плавание, Россия выставила сильнейших спортсменов, тогда как в тхэквондо и стрельбе из лука команда проверяет свои силы против лучших зарубежных соперников.

Есть задачи определенные, но основная задача — это получить опыт, сравнить свои результаты и достижения, то, что мы наработали у себя дома, здесь, на международной арене, — сказал он.

Отвечая на вопрос о возвращении российских спортсменов на международную арену, замминистра выразил уверенность, что восстановление прав Паралимпийского комитета России станет хорошим примером для международных федераций. По его словам, в перспективе страна будет участвовать в предстоящих Играх БРИКС и ШОС уже под национальной символикой.

Ранее спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев заявил, что все больше стран осознают абсурдность западной политики в отношении российского спорта. По его словам, международное спортивное сообщество приходит к пониманию, что спорт без России невозможен.

