Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 19:59

Хорев констатировал провал западной антироссийской политики в спорте

Хорев заявил, что спорт без России невозможен

Михаил Хорев Михаил Хорев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Все больше стран осознают абсурдность западной политики в отношении российского спорта и поддерживают подход Москвы, заявил спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев в ходе круглого стола «Россия и международное сотрудничество в области спорта». По его словам, международное спортивное сообщество приходит к пониманию, что спорт без России невозможен, а все выдвигаемые против РФ обвинения не выдерживают критики, передает NEWS.ru.

Все больше и больше стран понимают абсурдность западной политики и правильность подхода с нашей стороны. Понимают, что вообще в целом спорт без России невозможен. И все вот эти вот безапелляционные обвинения в наш адрес не выдерживают никакой критики, — сказал Хорев.

Ранее стало известно, что сборная России уверенно возглавляет общий зачет на Играх стран СНГ. На текущий момент российские спортсмены завоевали 26 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Наибольший вклад в медальную копилку внесли пловцы, одержавшие 16 побед высшего достоинства.

спорт
Россия
Запад
конференции
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.