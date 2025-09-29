Хорев констатировал провал западной антироссийской политики в спорте

Все больше стран осознают абсурдность западной политики в отношении российского спорта и поддерживают подход Москвы, заявил спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев в ходе круглого стола «Россия и международное сотрудничество в области спорта». По его словам, международное спортивное сообщество приходит к пониманию, что спорт без России невозможен, а все выдвигаемые против РФ обвинения не выдерживают критики, передает NEWS.ru.

Все больше и больше стран понимают абсурдность западной политики и правильность подхода с нашей стороны. Понимают, что вообще в целом спорт без России невозможен. И все вот эти вот безапелляционные обвинения в наш адрес не выдерживают никакой критики, — сказал Хорев.

Ранее стало известно, что сборная России уверенно возглавляет общий зачет на Играх стран СНГ. На текущий момент российские спортсмены завоевали 26 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Наибольший вклад в медальную копилку внесли пловцы, одержавшие 16 побед высшего достоинства.