В США рассказали о сложном выборе Украины в Красноармейске WP: Киев должен выбрать между территориями и людьми в бою за Красноармейск

Украина стоит перед выбором: удерживать Красноармейск (Покровск), рискуя большими потерями, или отступить для укрепления позиций, передает The Washington Post. Отступление может улучшить ситуацию на других участках, но снизит восприятие Украины мировым сообществом, считают журналисты. Они добавили, что контроль над Красноармейском также даст России плацдарм для продвижения.

По информации издания, ситуация ухудшается из-за потерь в Артемовске (Бахмуте) и Авдеевке. Военные эксперты подчеркивают важность оперативного принятия решения, так как возможность отступления ВСУ из Красноармейска может быть утрачена. Вывод войск из города может открыть новые перспективы, сократив линии фронта и оптимизировав логистические операции, резюмировали журналисты.

Ранее сообщалось, что около 700 военных ВСУ сдались в плен в Красноармейске. За месяц противник потерял почти два батальона из-за проблем со снабжением. По информации источника, это рекордное число пленных с начала 2025 года. Минобороны РФ не комментировало эти данные.