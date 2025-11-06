Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 11:52

В США рассказали о сложном выборе Украины в Красноармейске

WP: Киев должен выбрать между территориями и людьми в бою за Красноармейск

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украина стоит перед выбором: удерживать Красноармейск (Покровск), рискуя большими потерями, или отступить для укрепления позиций, передает The Washington Post. Отступление может улучшить ситуацию на других участках, но снизит восприятие Украины мировым сообществом, считают журналисты. Они добавили, что контроль над Красноармейском также даст России плацдарм для продвижения.

По информации издания, ситуация ухудшается из-за потерь в Артемовске (Бахмуте) и Авдеевке. Военные эксперты подчеркивают важность оперативного принятия решения, так как возможность отступления ВСУ из Красноармейска может быть утрачена. Вывод войск из города может открыть новые перспективы, сократив линии фронта и оптимизировав логистические операции, резюмировали журналисты.

Ранее сообщалось, что около 700 военных ВСУ сдались в плен в Красноармейске. За месяц противник потерял почти два батальона из-за проблем со снабжением. По информации источника, это рекордное число пленных с начала 2025 года. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Украина
Покровск
ВСУ
территории
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино
Финэксперт рассказала, почему торговая война США и Китая сбавила обороты
Российские солдаты сбили за сутки 261 украинский беспилотник в зоне СВО
Пассажиры электрички были вынуждены встречать рассвет в лесу
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.