05 ноября 2025 в 13:16

Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска

Российские военные почти на 100% зачистили Волчанск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в ходе трансляции в своей группе во «ВКонтакте». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В районе Волчанска зачищена практически вся территория города, которая находится на северном берегу реки Волчья. Сейчас уже идет продвижение наших войск вдоль реки: с юга на восток, на противоположном берегу, — подчеркнул военный эксперт.

Ранее Марочко заявил, что российские войска держат под контролем южную окраину Северска в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию. По его словам, ВС РФ закрепились в районе улицы Павлова. Эксперт уточнил, что Северск — «очень сложный участок» для ведения боевых действий из-за рельефа местности.

Марочко также отмечал, что российская армия активизировала наступление против украинских формирований в районе Северска. По его словам, давление на противника осуществляется одновременно по нескольким операционным направлениям, удары наносятся от Серебрянки, Верхнекаменского и Звановки. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

