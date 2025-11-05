Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 11:52

Марочко раскрыл, что происходит в Северске

Марочко: российские войска закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска держат под контролем южную окраину Северска в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко во время прямого эфира в своем сообществе во «ВКонтакте». По его словам, ВС РФ закрепились в районе улицы Павлова. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Если мы говорим о южных окраинах Северска, то здесь наши войска уже закрепились в районе улицы Павлова. <…> Уже ребята контролируют несколько домостроений и развивают успех, — рассказал Марочко.

Эксперт отметил, что Северск — «очень сложный участок» для ведения боевых действий из-за рельефа местности. По его информации, в городе также остаются мирные жители.

Марочко также отмечал, что российская армия активизировала наступление против украинских формирований в районе Северска. По его словам, давление на противника осуществляется одновременно по нескольким операционным направлениям, удары наносятся от Серебрянки, Верхнекаменского и Звановки. Он добавил, что на северных подступах к городу уже идет зачистка освобожденной местности в районе Дроновки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Россия
СВО
ДНР
Украина
Андрей Марочко
Северск
