Марочко раскрыл, что происходит в Северске Марочко: российские войска закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска

Российские войска держат под контролем южную окраину Северска в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко во время прямого эфира в своем сообществе во «ВКонтакте». По его словам, ВС РФ закрепились в районе улицы Павлова. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Если мы говорим о южных окраинах Северска, то здесь наши войска уже закрепились в районе улицы Павлова. <…> Уже ребята контролируют несколько домостроений и развивают успех, — рассказал Марочко.

Эксперт отметил, что Северск — «очень сложный участок» для ведения боевых действий из-за рельефа местности. По его информации, в городе также остаются мирные жители.

Марочко также отмечал, что российская армия активизировала наступление против украинских формирований в районе Северска. По его словам, давление на противника осуществляется одновременно по нескольким операционным направлениям, удары наносятся от Серебрянки, Верхнекаменского и Звановки. Он добавил, что на северных подступах к городу уже идет зачистка освобожденной местности в районе Дроновки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.