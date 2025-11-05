Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска

Подразделения Вооруженных сил России активизировали наступление против украинских формирований в районе Северска Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, давление на противника осуществляется одновременно по нескольким операционным направлениям. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Как уточнил Марочко в ходе прямого эфира во «ВКонтакте», российские войска наносят удары в направлении Северска от Серебрянки, Верхнекаменского и Звановки. Он добавил, что на северных подступах к городу уже идет зачистка освобожденной местности в районе Дроновки.

То есть наши войска планомерно продвигаются в южном направлении. В Верхнекаменском за последнее время был освобожден ряд территорий, заняты лесополосы, заняты более выгодные рубежи и позиции. И вот как раз наши военнослужащие на данном участке шириной [фронта] порядка семи километров давят на противника, — сказал Марочко.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что несколько групп украинских военных остались без еды и воды в лесопосадках у Димитрова (Мирнограда). Кимаковский уточнил, что командование ВСУ полностью пренебрегает просьбами бойцов о помощи.