02 декабря 2025 в 03:35

ВС РФ форсировали реку Бахмутка под Северском

Марочко: российские войска форсировали реку Бахмутка под Северском в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военные успешно форсировали реку Бахмутка под Северском в ДНР, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, подразделения преодолели водную преграду и закрепились на противоположном берегу.

Юго-западнее Звановки (ДНР) наши военнослужащие уничтожили украинские фортификации и переправились на противоположный берег реки Бахмутка. Сейчас идет закрепление на новых позициях в лесополосе с одновременным продвижением и расширением зоны контроля вдоль берега, — сказано в сообщении.

Украинские силы пытаются оказывать сопротивление, поскольку продвижение создает угрозу их позициям, добавил Марочко. Операция позволяет российским войскам развивать наступление на стратегически важном направлении, заключил он.

Ранее военнослужащие 3-й общевойсковой армии в составе группировки «Юг» взяли в плен подразделение ВСУ в районе Северска в ДНР. По данным источника, украинских солдат отправили на участок фронта, который уже давно находится под контролем ВС РФ.

До этого президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

