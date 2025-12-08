ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:14

«Огромная дыра»: Украине предрекли экономический крах

Медведчук заявил о скором экономическом крахе Украины

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Принятие украинским парламентом бюджета на 2026 год закладывает основу для полного экономического краха страны, заявил лидер движения «Другая Украина», экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В своей статье он назвал действия властей безграмотными, коррумпированными и заведомо провальными.

Украинский парламент в лице вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков, принимая бюджет на 2026 год, де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны, — пишет Медведчук.

Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что проект украинского бюджета на 2026 год представляет собой лишь формальный документ без реальной силы. Он предположил, что уже в феврале будущего года государство может столкнуться с серьезной нехваткой денег для финансирования критически важных направлений — закупки вооружений и выплаты довольствия силовикам.

Кроме того, газета Financial Times сообщила, что Украина приступила к реструктуризации долговых обязательств на $2,6 млрд (почти 223 млрд рублей), привязанных к показателям экономического роста, что готовит Киев к двум возможным сценариям — продолжению противостояния или его завершению. Данный долг имеет ключевое значение для финансирования текущих военных затрат, так как в ином случае его обслуживание могло бы поглотить миллиарды долларов из послевоенного бюджета страны.

Украина
Виктор Медведчук
бюджеты
крах
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь
«Уникальное явление»: Путин оценил значимость «Бессмертного полка» для мира
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.