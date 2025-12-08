Принятие украинским парламентом бюджета на 2026 год закладывает основу для полного экономического краха страны, заявил лидер движения «Другая Украина», экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В своей статье он назвал действия властей безграмотными, коррумпированными и заведомо провальными.

Украинский парламент в лице вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков, принимая бюджет на 2026 год, де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны, — пишет Медведчук.

Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что проект украинского бюджета на 2026 год представляет собой лишь формальный документ без реальной силы. Он предположил, что уже в феврале будущего года государство может столкнуться с серьезной нехваткой денег для финансирования критически важных направлений — закупки вооружений и выплаты довольствия силовикам.

Кроме того, газета Financial Times сообщила, что Украина приступила к реструктуризации долговых обязательств на $2,6 млрд (почти 223 млрд рублей), привязанных к показателям экономического роста, что готовит Киев к двум возможным сценариям — продолжению противостояния или его завершению. Данный долг имеет ключевое значение для финансирования текущих военных затрат, так как в ином случае его обслуживание могло бы поглотить миллиарды долларов из послевоенного бюджета страны.