«Играл гимн России»: юный боксер растрогался после победы на Играх СНГ

Боксер Максим Соболев, получивший золото в Играх стран СНГ в весе до 66 килограммов, рассказал корреспонденту NEWS.ru, что был рад услышать гимн России после победы в турнире, который проходит в Азербайджане. По словам 16-летнего спортсмена из Ижевска, он чувствует гордость за себя и свою страну.

Золото уезжает в Россию. Когда мне подняли руку, я был очень счастлив, рад, что у меня все получилось. Я был горд за себя, за свою страну, что на весь зал играл гимн России, — поделился Соболев.

Юный боксер также добавил, что после победы сразу позвонил родителям, которые болели за него. Спортсмен уточнил, что будет отмечать выигрыш на турнире дома.

Соболев — кандидат в мастера спорта России, трехкратный победитель первенства России. Кроме того, он дважды выигрывал первенство Европы по боксу.

