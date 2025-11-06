Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 11:48

Мать нового мэра Нью-Йорка уличили в любви к великому советскому режиссеру

Мать нового мэра Нью-Йорка оказалась поклонницей Тарковского

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мать нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, Мира Наир оказалась поклонницей творчества советского режиссера Андрея Тарковского, передает Daily Storm. Сначала она посмотрела картину «Иваново детство», а затем ознакомилась и с другими работами автора.

Кроме того, в 2013 году Наир возглавила жюри международного конкурса на кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Отмечается, что мать нового мэра Нью-Йорка также знакома с работой Андрея Кончаловского «Первый учитель» и фильмом «Такси-блюз» Павла Лунгина.

По информации издания, мать Мамдани давно проявляет интерес к российскому кинематографу. Так, в 1990 году на Каннском кинофестивале она встречалась с Алексеем Германом. Тогда Наир охарактеризовала автора как «номенклатурного режиссера, которого распадающееся советское правительство отправило в Канны, чтобы российское кино осталось без призов».

Мамдани родился 18 октября 1991 года в столице Уганды Кампале в семье уроженцев Индии. Его отец Махмуд Мамдани — ректор Международного университета Кампалы, профессор антропологии. Мать Мира Наир — кинорежиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, дважды номинант на премию «Оскар».

