Мать нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, Мира Наир оказалась поклонницей творчества советского режиссера Андрея Тарковского, передает Daily Storm. Сначала она посмотрела картину «Иваново детство», а затем ознакомилась и с другими работами автора.

Кроме того, в 2013 году Наир возглавила жюри международного конкурса на кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Отмечается, что мать нового мэра Нью-Йорка также знакома с работой Андрея Кончаловского «Первый учитель» и фильмом «Такси-блюз» Павла Лунгина.

По информации издания, мать Мамдани давно проявляет интерес к российскому кинематографу. Так, в 1990 году на Каннском кинофестивале она встречалась с Алексеем Германом. Тогда Наир охарактеризовала автора как «номенклатурного режиссера, которого распадающееся советское правительство отправило в Канны, чтобы российское кино осталось без призов».

Мамдани родился 18 октября 1991 года в столице Уганды Кампале в семье уроженцев Индии. Его отец Махмуд Мамдани — ректор Международного университета Кампалы, профессор антропологии. Мать Мира Наир — кинорежиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, дважды номинант на премию «Оскар».