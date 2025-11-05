Рэп, мать-кинозвезда, враг Трампа: кто такой новый мэр Нью-Йорка Мамдани

В США прошли выборы мэра Нью-Йорка, победу в которых одержал Зохран Мамдани. 34-летний политик-мусульманин стал самым молодым градоначальником в истории Большого яблока и уже пообещал, что Нью-Йорк останется «городом иммигрантов». Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: успех Мамдани может нанести серьезный удар по интересам президента Дональда Трампа и политической системе США в целом. Что известно о новом мэре и к чему приведет его противостояние с главой государства — в материале NEWS.ru.

Как Мамдани победил на выборах мэра

Мамдани, который называет себя демократическим социалистом, одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, заручившись поддержкой более 50% избирателей. Его основным соперником был 67-летний Эндрю Куомо, который занимал пост губернатора одноименного штата с 2011 по 2021 год. За него отдали свои голоса чуть больше 41% участников голосования. Республиканца Кертиса Сливу поддержали лишь около 7% избирателей.

Мамдани в своей предвыборной программе обещал нью-йоркцам бесплатные и быстрые автобусы, открытие сети муниципальных продуктовых магазинов, всеобщее дошкольное образование и заморозку арендной платы для почти 2 млн горожан, живущих в квартирах с регулируемой рентой.

Новый мэр также открыто критиковал президента США, обещая искоренить коррупцию и противодействовать политике Трампа и его сторонников. После победы он публично назвал американского лидера деспотом и обвинил его в захвате власти.

«Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом, мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих», — заявил Мамдани.

Зохран Мамдани Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Что известно о Зохране Мамдани

Мамдани родился 18 октября 1991 года в столице Уганды Кампале в семье уроженцев Индии. Его отец Махмуд Мамдани — ректор Международного университета Кампалы, профессор антропологии. Мать Мира Наир — кинорежиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, дважды номинант на премию «Оскар».

В 1998 году семья переехала в Нью-Йорк. В 2010-м Мамдани окончил Высшую школу естественных наук Бронкса, позднее получил степень бакалавра африканских исследований в университете Боудин-колледж. В 2017 году он вступил в организацию «Демократические социалисты Америки» (DSA) — крупнейшее социалистическое объединение в США.

Мамдани активно занимался музыкой, сочинял рэп-композиции и продюсировал других исполнителей. В 2020 году при поддержке DSA был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк, куда переизбирался в 2022 и 2024 годах. За пять лет работы стал соавтором 240 законопроектов.

Заручиться поддержкой избирателей, в том числе молодых, новому мэру отчасти помогла масштабная медиакампания в соцсетях. Его команда выкладывает вирусные ролики, которые помогли поднять рейтинги на демократических праймериз с 1% до 30%. К примеру, в начале года политик опубликовал видео, в котором прыгает в январский океан, чтобы рассказать о необходимости заморозки цен на аренду.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru отметил, что Мамдани — представитель нового поколения Демократической партии США, набиравшего силу в последние несколько избирательных циклов. Это крайне левые демократы с социалистическими в европейском понимании лозунгами, пояснил американист.

«Эти лозунги противоречат всей философии Штатов, всем американским принципам, в основе которых лежат личный успех и личная ответственность за себя, в том числе за свое здоровье. Левым демократом был Барак Обама, который начал продвигать всеобщую систему медицинского страхования, вызвавшую дикую волну недовольства среди членов Республиканской партии. На фоне Мамдани Обама — еще какой-никакой центрист», — заметил Мирзаян.

Зохран Мамдани Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем победа Мамдани опасна для Трампа

В преддверии выборов Трамп грозился сократить федеральное финансирование Нью-Йорка на миллиарды долларов, если Мамдани одержит победу. «Если у вас в Нью-Йорке правит коммунист, <…> вы тратите впустую деньги, которые мы туда отправляем», — заявил он за пару дней до голосования.

При этом сам градоначальник, напротив, планирует привлечь в городскую казну около $9 млрд за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных граждан. Газета The New York Times подсчитала, что реализация предвыборных обещаний Мамдани обойдется городской казне примерно в $7 млрд ежегодно.

По мнению Мирзаяна, победа Мамдани на выборах усугубит раскол между республиканцами и демократами в США. Эксперт считает, что левые будут брать все больше власти в Демократической партии, оттесняя центристов от управления.

«Мы получим две радикальные силы: правых республиканцев-трампистов и левых демократов-мамданистов, которые будут сосуществовать в стране, ненавидя друг друга и вставляя палки в колеса системе. Система эта построена и может функционировать только через сотрудничество двух партий, а сейчас сотрудничества не будет. Противостояние с Трампом будет однозначно. Вся система может пойти вразнос, и в Америке может начаться серьезный политический кризис», — уверен собеседник.

В то же время депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Трампу и его сторонникам не стоит бояться Мамдани. Парламентарий полагает, что новому мэру удастся существенно снизить уровень коррупции в Нью-Йорке.

«Был хороший опыт в Латвии: хотя там страшнейшая русофобия, мэром Риги долгое время был русский парень Нил Ушаков. Правительство страны с ним боролось и в итоге добилось его снятия. Но на Ушакова никто не жаловался. Более того, люди говорили: „Наконец-то порядочный человек, хоть перестали воровать бюджетные деньги“. Поэтому, думаю, если в Нью-Йорке будет руководить человек с социалистическими идеалами, хуже городу от этого не станет», — резюмировал парламентарий.

