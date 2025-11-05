Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:49

«Трамп напрасно испугался»: депутат об избрании социалиста мэром Нью-Йорка

Депутат Арефьев: социалист на посту мэра Нью-Йорка избавит город от воров

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Нью-Йорка Зохран Мамдани избавит город от воров, заявил NEWS.ru член фракции КПРФ, депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, политик, придерживающийся социалистических взглядов, способен обеспечить больше бесплатных услуг и порядка.

Я думаю, если в Нью-Йорке будет человек, который исповедует социалистические идеалы, хуже для города не будет. Ничего плохого Мамдани не сделает, зато он принесет большую пользу. Будет больше социального и бесплатного, а также улучшится порядок. Ворам придется туго, — пояснил Арефьев.

Он добавил, что угрозы президента США Дональда Трампа, в которых он говорит о намерении лишить город финансирования, беспочвенны, так как бюджетные вопросы в Соединенных Штатах решает конгресс. По его мнению, американская законодательная система устроена так, что один человек не может кардинально повлиять на политику государства.

Трамп напрасно испугался избрания Мамдани. Он даже говорит, что денег выделять Нью-Йорку не будет. Деньги дает не Трамп, а Конгресс Соединенных Штатов. Бюджет утверждает он. Законодательная система власти в США создана так, что один человек не может повлиять на ход истории. Поэтому даже президент Соединенных Штатов не может развернуть политику государства в другую сторону. Я думаю, что Мамдани справится, никакой Трамп не помешает ему делать хорошее дело, — резюмировал Арефьев.

Ранее Мамдани пообещал, что в случае избрания мэром Нью-Йорка он приложит все усилия для искоренения коррупции и противодействия политике Трампа и его сторонников. Он добавил, что для этого необходимо устранить условия, которые позволили главе Белого дома сосредоточить власть.

США
Нью-Йорк
Дональд Трамп
социалисты
