06 октября 2025 в 20:43

«Слезы на глазах»: тренер восхитилась победой сборной России на Играх СНГ

Абрамовская: российские баскетболистки оказались сильнее в финале на Играх СНГ

Победа женской сборной России по баскетболу 3×3 на Играх СНГ в Азербайджане стала результатом умения перетерпеть ключевые моменты матча, заявила главный тренер команды Олеся Абрамовская в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Она отметила, что ее подопечные проявили характер в финале, где им удалось забить чуть больше и оказаться сильнее соперниц. Особую значимость победе придал реванш за поражение в групповом этапе от команды Азербайджана.

На самом деле руки трясутся. Слезы на глазах. Безумно горжусь девочками. Очень много было переломных моментов. Команда Азербайджана тоже умнички. Девочки бились за каждый мяч и возможность забить его, но мои девчонки забили где-то больше и оказались сильнее, — рассказала Абрамовская.

Тренер подчеркнула двойную ценность турнира: для некоторых баскетболисток это был первый международный опыт в формате 3×3, параллельно решалась задача раскрыть их потенциал.

Уровень конкуренции она оценила как высокий, отметив, что все команды приехали бороться и демонстрировали интересные тактические наработки. Абрамовская призналась, что после двух сложных игр команда собирается лишь выпить чай и лечь спать.

Ранее стало известно, что российские спортсмены завоевали 105 золотых медалей на Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Команда с большим отрывом лидирует в общем зачете. На счету сборной России также 55 серебряных и 34 бронзовые медали.

