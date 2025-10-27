Власти Армении высказались об отношениях с Россией

Россия остается близким партнером Армении, заявил в парламенте глава МИД республики Арарат Мирзоян. По его словам, которые передает ТАСС, двусторонние экономические контакты между двумя государствами интенсивны.

Коснусь стратегических партнеров. Россия продолжает оставаться нашим близким партнером. Также очень интенсивны наши экономические связи, — сказал он.

Ранее Мирзоян заявил, что Армения рассматривает возможность подачи заявки на вступление в Европейский союз уже в ноябре 2025 года или в течение следующего года. Ереван уже приступил к активной работе по углублению двустороннего сотрудничества.

Министр сообщил, что стороны завершили подготовку новой масштабной программы сотрудничества. Ее подписание ожидается в ближайшие три месяца. Он также отметил, что процесс упрощения визовых правил с Евросоюзом может быть завершен в течение одного-двух лет. Кроме того, глава ведомства назвал Россию ключевым партнером в сфере экономики и торговли между государствами.