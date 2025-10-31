Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС Премьер Грузии Кобахидзе надеется на реформу ЕС для успешного вступления

Тбилиси рассчитывает, что к 2030 году бюрократические подходы Евросоюза изменятся и членство Грузии в ЕС станет более выгодным для страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что летом 2024 года ЕС приостановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности иностранного влияния, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе, — заявил он.

Ранее стало известно, что Грузия направит на Украину партию генераторов на сумму более $550 тысяч (44,5 млн рублей). Соответствующее решение принял кабинет министров республики. Устройства закупит Фонд развития энергетики Грузии.

Тем временем стало известно, что Россия вводит запрет на въезд для ряда представителей стран Евросоюза в ответ на утверждение 19-го пакета санкций. Меры коснутся представителей силовых структур, сотрудников госучреждений и коммерческих компаний, а также граждан стран ЕС, оказывавших военную поддержку Киеву.