31 октября 2025 в 10:52

Жена тренера Карпина рассказала, в каком случае готова продать почку

Блогер Карпина призналась, что продала бы почку вместо домашней уборки

Валерий Карпин с супругой Дарьей Гордеевой Валерий Карпин с супругой Дарьей Гордеевой Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Блогер и жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья заявила, что предпочла бы продать почку, нежели убираться дома. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) женщина подчеркнула, что терпеть не может пылесосы и тряпки. Уборку от домработницы она назвала базовым минимумом.

Я все время говорю, даже если почему-то случится так, что мне придется ради этого продать почку, я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома, — подчеркнула блогер.

Карпина в разговоре с подругой призналась, что пользуется услугами домработницы, в обязанности которой входит только уборка. С остальными делами, такие как готовка, стирка и глажка, жена тренера справляется самостоятельно.

Карпины вступили в брак в 2017 году. Пара воспитывает троих дочерей, первая из которых у Дарьи появилась в первом браке. Блогер стала третьей женой для известного тренера.

Ранее предприниматель Оксана Самойлова сообщила, что ее 14-летняя дочь Ариела работает продавцом в магазине. По словам светской львицы, подростку нравится зарабатывать собственные деньги.

