29 сентября 2025 в 10:57

«Эмоции положительные»: российские пловцы оценили Игры стран СНГ

Победители Игр СНГ Бражниченко и Старовойтов поблагодарили команду за поддержку

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Победители соревнований по плаванию на Играх стран СНГ Валерия Бражниченко и Максим Старовойтов заявили корреспонденту NEWS.ru, что их главная мечта — олимпийское золото. Они также поблагодарили свою сборную за поддержку и внимание.

Победу посвящаю всей своей команде, потому что они болели за меня. Эмоции положительные, все устраивает, все нравится, — сказал Старовойтов.

Бражниченко призналась, что на соревнованиях царит рабочая атмосфера. Кроме того, пловцы признались, что еще не успели попробовать местную азербайджанскую кухню, но обязательно это сделают.

Ранее российские спортсмены прошли с флагом страны на церемонии открытия Игр стран СНГ в Азербайджане. Знаменосцами сборной России стали боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев. Церемония открытия проходит на Гянджинском городском стадионе.

До этого российские стрелки завоевали золото на III Играх стран СНГ в соревнованиях по стендовой стрельбе. Первое место заняли Илья Кушагин и Елизавета Евграфова. Серебряные медали завоевали представители Казахстана Максим Пошивалов и Лидия Башарова. Бронзовыми призерами стали азербайджанские стрелки Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева.

