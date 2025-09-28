Спортсмены пронесли флаг России на церемонии открытия Игр стран СНГ

Российские спортсмены прошли с флагом страны на церемонии открытия Игр стран СНГ в Азербайджане, сообщает корреспондент NEWS.ru. Знаменосцами сборной России стали боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев. Церемония открытия проходит на Гянджинском городском стадионе.

Ранее российские стрелки завоевали золото на III Играх стран СНГ в соревнованиях по стендовой стрельбе. Первое место заняли Илья Кушагин и Елизавета Евграфова. Серебряные медали завоевали представители Казахстана Максим Пошивалов и Лидия Башарова. Бронзовыми призерами стали азербайджанские стрелки Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева.

Кроме того, российская спортсменка Анастасия Чернышова забрала первую золотую медаль в плавательных соревнованиях на Играх стран СНГ. Она победила в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

До этого российская пловчиха Диана Слисева завоевала первую золотую медаль для сборной России на Всемирных играх в Чэнду. Спортсменка победила в дисциплине подводного плавания на дистанции 50 метров с апноэ.