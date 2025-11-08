Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 16:20

Военные водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем

Боец ВС РФ Боец ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы ВС РФ водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны. Штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады прорвали оборону украинских войск севернее Алексеевки и продвинулись вперед более чем на три километра.

Освободили населенный пункт от присутствия противника, водрузив на его территории флаги Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом.

До этого стало известно, что ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной. Российские войска уничтожили несколько буксируемых гаубиц и САУ.

Минобороны
ВС РФ
флаги
Украина
СВО
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русский язык возвращается в киевские школы
Мерц теряет поддержку своих соотечественников
Три женщины планировали устроить теракт в европейском городе
Критика Брухуновой, сын, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Жителя Набережных Челнов обвинили в переводе средств террористам
Российский депутат сгенерировал с помощью ИИ видео митинга против мэра
Стало известно, как немецкие дети выживают благодаря социальным пособиям
Два школьника провалили миссию с поджогом ж/д и поехали в СИЗО
Замглавы МО России встретился с министром обороны КНДР
Первый российский поезд прибыл в Иран по новому маршруту
Анна Асти может закончить карьеру из-за деревни
Продюсер раскрыл, с какими звездами Icegergert сравнялся по гонорару
Пожарному и сотруднику завода обожгло лица алюминиевой стружкой
В ХАМАС призвали весь мир арестовать Нетаньяху
Женщина вылетела в окно после взрыва газа в Тульской области
В Вологодской области оценили ущерб от атаки на подстанцию
Военные водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем
В Химках юноша поджег полицейский автомобиль
Вдова Добрынина раскрыла, чего боялся Николаев
Песни российских исполнителей вернулись в популярный стриминговый сервис
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.