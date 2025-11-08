Бойцы ВС РФ водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны. Штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады прорвали оборону украинских войск севернее Алексеевки и продвинулись вперед более чем на три километра.

Освободили населенный пункт от присутствия противника, водрузив на его территории флаги Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом.

До этого стало известно, что ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной. Российские войска уничтожили несколько буксируемых гаубиц и САУ.