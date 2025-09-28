Российские стрелки стали первыми на Играх стран СНГ Российские стрелки Кушагин и Евграфова завоевали золото на Играх стран СНГ

Российские стрелки завоевали золото на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ в соревнованиях по стендовой стрельбе, передает корреспондент NEWS.ru. Первое место получили Илья Кушагин и Елизавета Евграфова.

Серебряные медали завоевали представители Казахстана Максим Пошивалов и Лидия Башарова. Бронзовыми призерами стали азербайджанские стрелки Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева.

Ранее российская спортсменка Анастасия Чернышова завоевала первую золотую медаль в плавательных соревнованиях на Играх стран СНГ. Она победила в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

До этого российская пловчиха Диана Слисева завоевала первую золотую медаль для сборной России на Всемирных играх в Чэнду. Она победила в дисциплине подводного плавания на дистанции 50 метров с апноэ. Второе место заняла представительница Южной Кореи Юджин Сео, а третье — ее соотечественница Мири Юн.

Кроме того, сборная России заняла второе место в микст-эстафете 4×100 метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российская команда уложилась в 3 минуты 19,68 секунды. В составе сборной выступали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Победу одержала команда США, а третье место заняли спортсмены из Германии.