Россия добилась триумфа в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ

Россия добилась триумфа в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ Россиянка Чернышова выиграла золотую медаль Игр стран СНГ в плавании

Российская спортсменка Анастасия Чернышова завоевала первую золотую медаль в плавательных соревнованиях на Играх стран СНГ, которые проводятся в Гяндже, передает корреспондент NEWS.ru. Она победила в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

В данной дисциплине также выступала и другая представительница России, Валерия Бражниченко. Она заняла второе место.

Российская пловчиха Диана Слисева завоевала первую золотую медаль для сборной России на Всемирных играх в Чэнду. Она победила в дисциплине подводного плавания на дистанции 50 метров с апноэ. Второе место заняла представительница Южной Кореи Юджин Сео, а третье — ее соотечественница Мири Юн.

Сборная России заняла второе место в микст-эстафете 4×100 метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российская команда уложилась в 3 минуты 19,68 секунды. В составе сборной выступали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Победу одержала команда США, а третье место заняли спортсмены из Германии.