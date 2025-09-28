Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 10:18

Россия добилась триумфа в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ

Россиянка Чернышова выиграла золотую медаль Игр стран СНГ в плавании

Фото: Flickr/III CIS Games 2025

Российская спортсменка Анастасия Чернышова завоевала первую золотую медаль в плавательных соревнованиях на Играх стран СНГ, которые проводятся в Гяндже, передает корреспондент NEWS.ru. Она победила в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

В данной дисциплине также выступала и другая представительница России, Валерия Бражниченко. Она заняла второе место.

Российская пловчиха Диана Слисева завоевала первую золотую медаль для сборной России на Всемирных играх в Чэнду. Она победила в дисциплине подводного плавания на дистанции 50 метров с апноэ. Второе место заняла представительница Южной Кореи Юджин Сео, а третье — ее соотечественница Мири Юн.

Сборная России заняла второе место в микст-эстафете 4×100 метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российская команда уложилась в 3 минуты 19,68 секунды. В составе сборной выступали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Победу одержала команда США, а третье место заняли спортсмены из Германии.

плавание
соревнования
турниры
медали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.