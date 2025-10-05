Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:37

«Оценка — четыре»: тренер о выступлении каратистов из РФ на Играх стран СНГ

Тренер Магомедов: российские каратисты на Играх стран СНГ выступили на четверку

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Сборная России по карате на Играх стран СНГ в Азербайджане выступила на четверку, заявил NEWS.ru тренер команды Наби Магомедов. Он также назвал уровень конкуренции на соревнованиях высоким.

Оценка, я думаю, четыре. Одно золото у нас, три серебра и четыре бронзы — восемь медалей. Конечно, рассчитывали хотя бы на три золота, но чуть-чуть не повезло. Может быть, где-то — с судейством, где-то, может быть, ребята не доработали. Выводы уже сделали, — сказал Магомедов.

Тренер рассказал, что скоро команда выступит на квалификационном турнире в Париже для получения допуска на чемпионат мира. Магомедов отметил важность Игр стран СНГ, так как на них можно было увидеть, как российские спортсмены работают вне дома.

Ранее тренер женской юношеской и молодежной сборных России по волейболу Александр Кариков объяснил, что на успех в женском спорте влияет множество факторов. По его словам, в первую очередь важным фактором является здоровье. Также немаловажным фактором является собственный выбор девочек-спортсменок.

