«Оценка — четыре»: тренер о выступлении каратистов из РФ на Играх стран СНГ Тренер Магомедов: российские каратисты на Играх стран СНГ выступили на четверку

Сборная России по карате на Играх стран СНГ в Азербайджане выступила на четверку, заявил NEWS.ru тренер команды Наби Магомедов. Он также назвал уровень конкуренции на соревнованиях высоким.

Оценка, я думаю, четыре. Одно золото у нас, три серебра и четыре бронзы — восемь медалей. Конечно, рассчитывали хотя бы на три золота, но чуть-чуть не повезло. Может быть, где-то — с судейством, где-то, может быть, ребята не доработали. Выводы уже сделали, — сказал Магомедов.

Тренер рассказал, что скоро команда выступит на квалификационном турнире в Париже для получения допуска на чемпионат мира. Магомедов отметил важность Игр стран СНГ, так как на них можно было увидеть, как российские спортсмены работают вне дома.

