Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 11:48

«Это не шуточки»: в Финляндии забили тревогу после слов Путина

Мема обвинил Европу в игре с огнем после поручения Путина о ядерных испытаниях

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил Европу об опасности финансирования конфликта против России. В публикации в соцсети X политик назвал такие действия игрой с огнем, прокомментировав поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России, — написал Мема.

Ранее Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения о возможности проведения испытаний ядерного оружия. Глава государства подчеркнул необходимость тщательной проработки этого вопроса и сообщил, что ожидает доклад от ответственных структур.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил главе государства начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Он подчеркнул, что США регулярно проводят учения стратегических и наступательных сил. В этой связи РФ должна поддерживать ядерный потенциал в боеготовности.

Финляндия
Владимир Путин
Европа
ядерные испытания
