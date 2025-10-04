Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 15:42

Российские футболисты за пять минут сотворили чудо на Играх стран СНГ

Сборная России по футболу стала победителем Игр стран СНГ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России по футболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ, завоевав золотые медали, передает корреспондент NEWS.ru. В финальном матче команда под руководством Валентина Гаввы одержала победу над сборной Азербайджана со счетом 3:2.

В ходе встречи российская команда уступала со счетом 0:2. Однако футболистам удалось кардинально изменить ход игры, забив три гола в течение пяти минут. Все результативные действия произошли во второй половине матча.

Ранее испанский футбольный клуб «Барселона» впервые проиграл в текущем сезоне Лиги чемпионов, уступив парижскому ПСЖ. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 2:1 в пользу французской команды. При этом российский голкипер Матвей Сафонов находился в резерве парижан, а со стороны каталонцев в заявке отсутствовал Рафинья, недавно занявший пятое место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч».

