Российские футболисты за пять минут сотворили чудо на Играх стран СНГ

Сборная России по футболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ, завоевав золотые медали, передает корреспондент NEWS.ru. В финальном матче команда под руководством Валентина Гаввы одержала победу над сборной Азербайджана со счетом 3:2.
В ходе встречи российская команда уступала со счетом 0:2. Однако футболистам удалось кардинально изменить ход игры, забив три гола в течение пяти минут. Все результативные действия произошли во второй половине матча.
Ранее испанский футбольный клуб «Барселона» впервые проиграл в текущем сезоне Лиги чемпионов, уступив парижскому ПСЖ. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 2:1 в пользу французской команды. При этом российский голкипер Матвей Сафонов находился в резерве парижан, а со стороны каталонцев в заявке отсутствовал Рафинья, недавно занявший пятое место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч».