Российские футболисты за пять минут сотворили чудо на Играх стран СНГ

Сборная России по футболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ, завоевав золотые медали, передает корреспондент NEWS.ru. В финальном матче команда под руководством Валентина Гаввы одержала победу над сборной Азербайджана со счетом 3:2.

В ходе встречи российская команда уступала со счетом 0:2. Однако футболистам удалось кардинально изменить ход игры, забив три гола в течение пяти минут. Все результативные действия произошли во второй половине матча.

