«Были лучшими здесь»: тренер о победе гимнасток из РФ на Играх стран СНГ

Тренер Епифанова: российские гимнастки стали лучшими на Играх стран СНГ

Спортсменки сборной России по художественной гимнастике смогли собраться в нужный момент и одержать победу на Играх стран СНГ, заявила в беседе с NEWS.ru тренер Анна Епифанова. При этом она отметила, что исполнение было не самым лучшим, но все же гимнастки стали сильнейшими.

Впечатления хорошие. Они молодцы, собрались в самый нужный момент и смогли показать, может быть, не самое лучшее исполнение, но мы были лучшими здесь. Будем стараться завтра в финале еще лучше выступить, показать свою программу более чисто, более ярко, более слаженно, — рассказала Епифанова.

По словам хореографа сборной Вероники Шатковой, на соревнованиях достаточно высокий уровень соперничества. Она добавила, что команде удалось достойно защитить честь своей страны.

Ранее российская гимнастка София Ильтерьякова, победившая в составе сборной России на Играх стран СНГ, назвала своими кумирами сестер Дину и Арину Авериных. Спортсменка призналась, что во время выступления не обошлось без ошибок. Ильтерьякова добавила, что рада победе.