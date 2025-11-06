Визажист раскрыла, как создать трендовый макияж в этом сезоне

Визажист Beautydrugs Снежана Груздова рассказала, что осенью 2025 года в тренде викторианский румянец, румяна с эффектом загара и эффект зацелованных губ. Кроме того, в моде жемчужная кожа и акцент на глазах.

Чтобы добиться эффекта загара с помощью румян, необходимо использовать бронзер в сочетании с хайлатером и румянами. Последнее лучше выбирать в теплых тонах и сочетать с оттенком помады. Для викторианского румянца нужно выровнять тон кожи с помощью основы, тонального крема и консилера. После этого лучше нанести румяна ярких оттенков по всей щеке и растушевать.

Эффект зацелованных губ можно создать с помощью контурного карандаша по кайме рта. Помаду при этом нужно нанести на центр и растушевать пальцем по краям и контуру. Для жемчужной кожи понадобится тональный крем с блюр-эффектом или пудра со светоотражающими частичками. Акцент на глазах можно сделать с помощью сочетания теней нейтральных тонов и ярких стрелок.

Ранее сообщалось, что британские ученые выяснили, что женщины с чрезмерно длинными ресницами воспринимаются мужчинами как дамы, готовые к необременительным встречам. В соответствующем исследовании приняли участие 120 человек.